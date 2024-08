Bald ist es soweit: Die NBA startet in die Saison 2024/25. Wie üblich drei Monate im Voraus hat die Liga nun den kommenden Spielplan veröffentlicht.

Daraus geht unter anderem hervor, dass der amtierende NBA-Champion, die Boston Celtics, das Auftaktspiel bestreiten wird. Die Mannschaft von Trainer Joe Mazzulla empfängt in der Nacht auf den 23. Oktober (ab 1.30 Uhr deutscher Zeit) die New York Knicks. Anschließend kommt es zum Duell des aufstrebenden Youngsters Anthony Edwards mit LeBron James, die Minnesota Timberwolves sind zu Gast bei den Los Angeles Lakers (4 Uhr).

In der darauffolgenden Nacht starten 20 weitere Teams in ihre Saison, für die Dallas Mavericks und Luka Doncic geht es erst in der Nacht auf den 25. Oktober los - direkt gegen den Texas-Rivalen San Antonio Spurs mit "Alien" Victor Wembanyama.

Klay Thompson und Paul George: Zurück nach Hause

Ein weiteres Spiel, auf das Medien und Fans ein Auge geworfen hatten, war die Rückkehr von Klay Thompson in die Bay Area. Der Shooting Guard, der ab der kommenden Saison das Trikot der Mavs überstreifen wird, lief 13 Jahre für die Golden State Warriors auf. Das erste Aufeinandertreffen findet in der Nacht auf den 13. November (ab 4 Uhr) im Rahmen des NBA Cups in San Francisco statt.

Aber noch ein weiteres Wiedersehen wird mit Hochspannung erwartet. Wie aus dem Spielplan hervorgeht, wird Paul George in der Nacht auf den 7. November (ab 4 Uhr) bei den Los Angeles Clippers gastieren. Der 34-Jährige wechselte im Sommer zu den Philadelphia 76ers. In der kalifornischen Metropole war zuvor sein Vertrag ausgelaufen.

Finals-Revanche erst nächstes Jahr

Neben der Rückkehr diverser Spieler an ihre ehemalige Wirkungsstätte sind auch die Neuauflagen vergangener Playoff-Serien ein Garant für Spannung.

Die beiden Finals-Kontrahenten Boston Celtics und Dallas Mavericks werden sich zum ersten Mal am 26. Januar 2025 gegenüber stehen. Die Texaner, die die Serie mit 1:4 verloren hatten, empfangen den NBA-Titelträger um das Star-Duo Jayson Tatum und Jaylen Brown im heimischen American Airlines Center.

Das erste Playoff-Rematch erwartet die NBA-Fans aber schon gut eine Woche nach Saisonstart. Ex-NBA-Champion Denver Nuggets gastiert am 1. November bei den Minnesota Timberwolves. Beide Mannschaften standen sich in der vergangenen Saison im Halbfinale der Western Conference gegenüber. Letztere behielten in einem spektakulären Sieg in Spiel sieben die Oberhand (117:90).