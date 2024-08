Zwischen dem 13. November und dem 4. Dezember wird die Gruppenphase im NBA Cup stattfinden. Am ersten Spieltag steht vor allem das Duell zwischen den Golden State Warriors und den Dallas Mavericks im Vordergrund. Hier wird Klay Thompson erstmals in die Bay zurückkehren.

Das zweite Topspiel des Tages steigt in Philadelphia, wenn die New York Knicks beim Team um den ehemaligen MVP Joel Embiid zu Gast sind.

NBA Cup: Der erste Spieltag

Das deutsche Trio um die Wagner-Brüder und Rookie Tristan da Silva starten mit den Orlando Magic mit einer Pflichtaufgabe gegen die Charlotte Hornets. Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder haben zum Auftakt spielfrei, gleiches gilt für den Titelverteidiger Los Angeles Lakers.

Aus den sechs Gruppen, je drei im Westen und Osten, qualifizieren sich nur die Gruppensieger sowie die beiden besten Gruppenzweiten. In jeder Gruppe sind je fünf Teams, die vier Spiele absolvieren, bevor es im Viertelfinale mit dem K.-o.-Modus weitergeht. Das Final Four wird schließlich wie im Vorjahr in Las Vegas ausgetragen. Das Finale ist für den 18. Dezember deutscher Zeit angesetzt.

NBA Cup: Die Auslosung im Überblick

Gruppe A Ost: New York Knicks, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Charlotte Horntes

Gruppe B Ost: Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Miami Heat, Toronto Raptors, Detroit Pistons

Gruppe C Ost: Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Washington Wizards

Gruppe A West: Minnesota Timberwolves, L.A. Clippers, Sacramento Kings, Houston Rockets, Portland Trail Blazers

Gruppe B West: Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, San Antonio Spurs

Gruppe C West: Denver Nuggets, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies

NBA Cup: So funktioniert der Pokalwettbewerb