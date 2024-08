Ihr kennt das doch auch, oder? Ihr habt nicht nur ein NBA-Trikot im Schrank, sondern mehrere? Die #23 von Jordan, die #41 von Dirk und die #8 von Kobe? Dann noch LeBrons #23 aus Cleveland und Steph Currys #30 aus Golden State? Und für die Oldschool-Heads die Klassiker von Larry Bird (Boston), Julius Erving und Allen Iverson (Philadelphia) Hakeem Olajuwon (Houston) und Magic Johnson (Los Angeles). Für viele von uns sind NBA-Trikots mehr als nur Sportbekleidung - sie sind ein Statement. Sie drücken aus, wer wir sind, was wir lieben und welchen Style wir verkörpern. NBA-Jerseys sind Culture - auch, weil sich der Schnitt der Trikots gerade in den vergangenen Jahren mehr und mehr angepasst hat.

In der Welt der Streetwear und Hip-Hop-Kultur haben sich NBA-Trikots längst einen festen Platz gesichert. Es geht nicht nur darum, welches Team wir unterstützen oder welcher Spieler unser Favorit ist. Diese Trikots sind eng mit der Kultur und den Städten verbunden, die sie repräsentieren. Aber was genau macht ein Trikot wirklich ikonisch? Warum bleiben bestimmte Designs im Gedächtnis, während andere vergessen werden?

Klar, Trikots spielen nicht nur im Basketball eine große Rolle. Auch in anderen Sportarten wie dem Fußball gibt es Beispiele, bei denen das Trikotdesign über den Sport hinausgeht und Teil der Popkultur wird. Nehmen wir den FC Venedig - ihre Trikots sehen aus, als wären sie direkt von einem Laufsteg in Mailand auf das Spielfeld gekommen. Oder das neue Versailles-Trikot, das so wirkt, als hätte Sonnenkönig Louis XIV selbst seine Finger im Spiel gehabt. Diese Designs sind mehr als nur Sportbekleidung, sie sind Kunstwerke, die Geschichte und Stil miteinander verbinden.

Und die NBA? Nun, sie hat uns im Laufe der Jahre einige echte Klassiker geliefert und immer mehr daran gearbeitet, dass nicht nur ein Run auf einzelne Jerseys ausgebrochen ist, sondern dass sie ein echtes Fashion-Item werden. Man denke nur an die Vielzahl der Christmas-Specials oder die City Edition. Stark! Hier sind vier der ikonischsten Trikots, die die NBA-Welt je gesehen hat und warum sie so einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben:

1. Chicago Bulls (1995-1998): Die Ära von MJ

Wenn wir über ikonische NBA-Trikots sprechen, führt kein Weg an den Chicago Bulls der 90er vorbei. Dieses rote Trikot, das Michael Jordan auf dem Weg zu sechs Meisterschaften trug, ist mittlerweile ein Symbol für Erfolg und Exzellenz. Der "BULLS"-Schriftzug auf der Brust und die klassische Farbkombination aus Rot, Schwarz und Weiß - das ist pure Nostalgie.

Jeder, der dieses Trikot sieht, denkt sofort an den größten Basketballspieler aller Zeiten und an eine Zeit, in der die Bulls die NBA regierten. Es ist nicht nur ein Trikot, es ist eine Legende, die immer wieder neu erzählt wird, sei es auf dem Spielfeld oder als Mode-Statement auf der Straße. Und keine Überraschung, dass die #23 von 'His Airness' das meistverkaufteste NBA-Trikot aller Zeiten ist. Obwohl ich den zu zahlenden Preis dafür mehr als diskutabel halte…

2. Los Angeles Lakers (1980er Jahre): Showtime pur

Die lila-goldenen Trikots der Lakers aus den 80ern sind der Inbegriff von "Showtime". Diese Ära, angeführt von Magic Johnson und Kareem Abdul-Jabbar, brachte einen Basketballstil, der ebenso glamourös wie erfolgreich war. Die Farben Lila und Gold schreien förmlich nach Hollywood - nach Glanz, Erfolg und dem großen Auftritt.

Magic Johnson führte die Los Angeles Lakers zu mehreren Meisterschaften. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Diese Trikots stehen für mehr als nur ein Team; sie repräsentieren eine Stadt, die für ihre Stars und ihre Filmindustrie bekannt ist. Für pures Entertainment. Kein Wunder, dass diese Trikots heute noch genauso begehrt sind wie damals. Sie verkörpern den Glamour und die Aufregung einer Zeit, in der die Lakers nicht nur Spiele gewannen, sondern Basketball zu einer Kunstform machten.

3. Miami Heat "Vice City" (2017-2020): Die Fusion von Retro und Modern

Die "Vice City"-Trikots der Miami Heat haben es geschafft, die Ästhetik der 80er Jahre mit modernem Streetwear-Style zu kombinieren. Inspiriert von den neonbeleuchteten Nächten und dem Art-Déco-Charme von Miami, bringt dieses Trikot die Essenz der Stadt auf den Punkt. Neonpink, Blau und Schwarz - das sind nicht nur Farben, das ist Miami in einem Trikot.

Die "Vice City"-Edition wurde sofort zum Liebling, nicht nur bei den Fans der Heat, sondern in der gesamten NBA-Community. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man mit einem Trikotdesign nicht nur ein Team repräsentieren, sondern auch eine ganze Kultur feiern kann.

4. Toronto Raptors (1995-1999): Ein Dino wird zur Legende

Als die Raptors in den 90ern in die NBA kamen, wollten sie mit einem Knall auf die Bühne treten - und das haben sie auch. Ihr violettes Trikot mit dem großen Dinosaurier auf der Vorderseite war ein Statement, das sich von allen anderen Designs abhob. Während einige das Trikot damals vielleicht belächelt haben, ist es heute ein Kultklassiker, der in den Herzen vieler Fans einen festen Platz hat.

Es war gewagt, es war anders, und es passte perfekt zur Jugendkultur der 90er Jahre. Das Trikot erinnert an eine Zeit, in der Basketball und Hip-Hop zusammenwuchsen und eine neue, aufregende Ära des Sports und der Mode einläuteten.

5. Special Christmas Edition (2010-2016): Festliche Mode auf dem Court

Einige Jahre hatte die NBA eine besondere Tradition, spezielle Trikots für die Spiele am Weihnachtstag zu entwerfen. Diese "Christmas Trikots" waren ein Highlight der Saison und zeichneten sich durch einzigartige Designs aus, die von den Farben und Symbolen der Feiertage inspiriert waren. Von den frühen schlichten Versionen über die einfarbigen "BIG Color Edition" Trikots bis hin zu den umstrittenen ärmellosen Jerseys der "BIG Logo" Ära - jedes Design erzählte seine eigene Geschichte.

Besonders beliebt bei den US-Fans waren die eleganten Trikots mit festlichen Schriftzügen in den Jahren 2015 und 2016, die subtil die festliche Stimmung einfangen. Diese Trikots waren nicht nur bei den Fans, sondern auch in der Modewelt begehrt und haben sich zu echten Sammlerstücken entwickelt, erst recht, nachdem diese Tradition nach dem Ausrüster-Wechsel von adidas zu Nike wegfiel. Die Christmas Trikots der NBA fingen die Magie der Feiertage perfekt ein und machten die Spiele am Weihnachtstag zu etwas ganz Besonderem - und sie waren jährlich ein schöner Austausch auf Social Media, um Geschmacksverwirrungen aufzudecken.

Kolumnist für basketball-world.news: Niko Backspin. Markus Schwer

Halten wir fest: Trikots sind mehr als nur Sport-Uniformen. Sie sind Geschichten, die Generationen von Fans verbinden, sie sind Kunstwerke, die auf und abseits des Spielfelds Wirkung zeigen. Sie sind Statements. Sie sind ein Beweis dafür, dass Basketball nicht nur ein Spiel ist, sondern eine Kultur, die Mode, Musik und Lifestyle miteinander verbindet. Und ich bin mir sicher - du hast auch ein Stück dieser Geschichte in deinem Kleiderschrank hängen, und bist bereit, es mit Stolz zu tragen, wann immer die Gelegenheit sich bietet. Ich bin auf jeden Fall heiß, mein Sortiment in dieser Saison zu erweitern…