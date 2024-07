Die Pflicht ist erfüllt, Deutschland steht nach dem 86:73-Sieg zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale der olympischen Spiele und ist damit dem Traum von der dritten Medaille in Serie bei einem großen Turnier ein Stück näher gekommen. Gegen Brasilien war es lange Zeit aber ein hartes Stück Arbeit. Untypisch für die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert verlor das DBB-Team nach einem guten Start im zweiten Viertel komplett den Faden.

Satte 30 Punkte kassierten die Deutschen in diesem Abschnitt, in den restlichen 30 Minuten waren es gerade einmal 43. Vor allem der ehemalige Ulmer und BBL-Finals-MVP aus dem Jahr 2023, Yago dos Santos, stellte den Weltmeister in der Defense vor Probleme und bekam dafür auch Respekt von Dennis Schröder.

"Ich habe nach dem Spiel dem dos Santos noch einmal gesagt, dass es tolle Duelle waren", verriet Schröder bei Eurosport. "Im zweiten Viertel hat er angefangen, mit mir zu reden und ich meinte zu ihm, dass ich sowas sehr gerne habe. Das haben wir professionell getan, aber auch auf einem harten Level."

Dennis Schröder führt DBB-Team ins Viertelfinale

Es waren hart geführte und bissige Duelle zwischen den beiden Aufbauspielern, am Ende hatte Schröder mit seiner Mannschaft das bessere Ende. 20 Punkte, 4 Assists und 4 Steals verbuchte der Braunschweiger und wurde anders als gegen Japan diesmal auch als Scorer benötigt. Der WM-MVP nahm diese Herausforderung in gewohnter Manier an und traf wichtige Würfe in kritischen Phasen.

Yago dos Santos verlangte von Dennis Schröder alles ab. IMAGO/USA TODAY Network

Im zweiten Viertel stoppte er mit einem erfolgreichen Distanzwurf einen brasilianischen Lauf, im dritten Abschnitt folgte ein weiterer Dreier sowie einige wichtige Steals, die auf der Gegenseite zu leichten Punkten führten. Dennoch war es mal wieder die Verteidigung, die der Grundstein für den Erfolg war. Nach einem schwachen zweiten Viertel nahm die Herbert-Truppe den Faden wieder auf, der zwischenzeitlich verloren ging.

Dennis Schröder ist stolz auf die Mannschaft

"Das sagt alles über das Team aus", befand auch Schröder. "Wir haben so viele tolle, intelligente Jungs in der Kabine und ich finde, dass wir für solche Momente gemacht sind. Wir halten zusammen, egal, ob es gut oder schlecht läuft."

Entsprechend zuversichtlich gab sich der Spielmacher der Brooklyn Nets auch im Hinblick auf das kommende Spiel gegen Frankreich. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, so auch am Freitag. Ich denke, dass wir sehr gute Chancen haben, wenn wir alle unsere Leistung abrufen." In der Vorbereitung wurde bereits zweimal getestet, dabei gewann sowohl Frankreich als auch Deutschland je einmal. Allerdings fehlten in beiden Partien jeweils Leistungsträger auf beiden Seiten.