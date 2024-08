Memphis Grizzlies: Was wurde in der Offseason gemacht?

Die Grizzlies hielten im Sommer die Füße still und machten nur kleinere Moves. Shooting Guard Luke Kennard wurde für ein weiteres Jahr und 9,25 Millionen Dollar gehalten, das ist ein sehr freundlicher Deal für das Team, wobei Memphis davon profitierte, dass der Shooter auf dem freien Markt kaum Alternativen hatte.

Mit dem neunten Pick schnappten sich die Grizzlies in Zach Edey den College-Spieler des Jahres. Dabei gilt es abzuwarten, ob der 2,24-Meter-Koloss mit seiner eher behäbigen Spielweise auch in der NBA bestehen kann. Der Kanadier dürfte innerhalb der Franchise als Nachfolger von Steven Adams angesehen werden. Der langzeitverletzte Kiwi wurde bereits im Februar an die Houston Rockets abgegeben.