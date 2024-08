Los Angeles Lakers: Was wurde in der Offseason gemacht?

Wer mit dem großen Angriff der Lakers in der Offseason gerechnet hatte, wurde (bisher) enttäuscht. Zwar schwirrten wie immer viele Gerüchte um das Team aus Hollywood durch die Nachrichten, am Ende war alles aber mehr oder minder heiße Luft. Außer Taurean Prince (Milwaukee Bucks) konnte Rob Pelinka den Kader zusammenhalten, LeBrons Verlängerung ist dazu natürlich gut, aber keine Überraschung.

Natürlich schaffen es die Lakers aber dennoch, die Schlagzeilen regelmäßig zu dominieren. Mit Bronny James zog das Team den Sohn von LeBron James an Position 55 des Drafts und schrieb damit Geschichte - noch nie spielten Vater und Sohn zusammen in einem NBA-Team, geschweige denn überhaupt zusammen in der NBA. Neben Bronny schnappten die Lakers sich im Draft noch Dalton Knecht an Position 17 und nahmen die ungedrafteten Blake Hinson und Armel Traore unter Vertrag.