Die Boston Celtics gewannen nach 16 Jahren mal wieder den Titel. In diesem Sommer tat die Franchise viel, um den Kader zusammenzuhalten, doch die Kosten werden in den kommenden Jahren auf Rekord-Niveau explodieren.

Boston Celtics: Was wurde in der Offseason gemacht?

Präsident Brad Stevens handelte nach dem Gewinn des NBA-Titels getreu dem Motto "never change a running system". Von den 15 Spielern der vergangenen Saison stehen 13 auch in der kommenden Saison im Kader. Insgesamt sechs Verträge verlängerte der ehemalige Celtics-Coach in diesem Sommer, darunter auch den von Jayson Tatum. Der 26-jährige Starspieler verdient damit rekordverdächtige 315 Millionen US-Dollar in fünf Jahren.

Neben dem Forward bekamen auch Derrick White (4 Jahre, 125 Mio.), Sam Hauser (4 Jahre, 45 Mio) sowie die Ergänzungsspieler Luke Kornet (1 Jahr, 2,1 Mio), Neemias Queta (3 Jahre, 7,2 Mio.) und Xavier Tillman (2 Jahre, 4,8 Mio.) neues Deals.

Boston Celtics: Überblick Zu-/Abgänge

Abgänge: Svi Mykhailiuk (Utah Jazz), Oshae Brissett (unbekannt)

Zugänge: Baylor Scheierman (Draft)

Die Gehälter der Boston Celtics (in Mio. Dollar) Spieler Position 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 Jaylen Brown Forward 49,2 53,1 57,1 61,0 64,9 Jayson Tatum Forward 34,8 54,1 58,5 62,8 67,1 Jrue Holiday Guard 30,0 32,4 34,8 37,2* UFA Kristaps Porzingis Center 29,3 30,7 UFA -- - Derrick White Guard 20,1 28,1 30,3 32,6 34,8* Al Horford Center 9,5 UFA - - - Payton Pritchard Guard 6,7 7,2 7,8 8,3 UFA Jaden Springer Guard 4,0 RFA - - - Baylor Scheierman Guard 2,5 2,6 2,7** 5,0** RFA Xavier Tillman Center 2,2 2,5 UFA - - Neemias Queta Center 2,2 2,3*** 2,7*** UFA - Sam Hauser Forward 2,1 10,0 10,8 11,7 12,5 Luke Kornet Center 2,1 UFA - - - Jordan Walsh Forward 1,9 2,2*** 2,4** UFA -

* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent

Boston Celtics: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

Mit Jrue Holiday (4 Jahre), Derrick White (4 Jahre) und Jayson Tatum (5 Jahre) haben die Celtics in den vergangenen Monaten alle vakanten Schlüsselspieler langfristig an die Franchise gebunden. Jaylen Brown, Kristaps Porzingis und Payton Pritchard unterzeichneten ihre Vertragsverlängerungen bereits im vergangenen Jahr.

Derrick White unterschrieb im Sommer eine lukrative Vertragsverlängerung. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Um die Titelmannschaft beisammen zu halten, überschreitet Boston im zweiten Jahr nacheinander den Second Apron und muss damit langfristig empfindliche Sanktionen in Kauf nehmen. Die Marschroute ist also klar: Die Celtics gehen für die Titelverteidigung all-in!

Interessant ist dabei auch, dass die Celtics zum Verkauf stehen. Haupteigentümer Wyc Grousbeck möchte zeitnah seine Anteile abgeben, er wird vermutlich nicht mehr die enormen Luxussteuersummen aufbringen müssen.

Boston Celtics: Wo liegen die Schwächen?

Ob es nun an den Gegnern in den vergangenen Playoffs oder an der eigenen Genialität lag, viele Schwächen offenbarte das Team von Trainer Joe Mazzulla nicht.

Ein Fragezeichen steht allerdings hinter der Gesundheit von Center Kristaps Porzingis. Der Lette zog sich in den Finals einen Bänderriss im Knöchel zu und wird dem amtierenden NBA-Champion möglicherweise erst im Januar 2025 wieder zur Verfügung stehen. Bereits in den letztjährigen Playoffs verpasste Porzingis einen Großteil der Spiele. In den Finals gegen Dallas kehrte er für drei Spiele zurück und bewies enormen Einfluss auf beiden Seiten des Parketts. Entscheidend wird sein, ob er nach seiner Verletzung in ähnlicher Form zurückkehrt.

Boston Celtics: Prognose

Die Celtics waren in der vergangenen Saison das mit Abstand beste Team der Liga. Sie dominierten die Regular Season, sie marschierten durch die Postseason. Eine solche Mannschaft zusammenzuhalten, ist in den letzten Jahren nur wenigen Konkurrenten gelungen, was Brad Stevens und Co. hoch anzurechnen ist. Hier half es, dass es scheinbar keine finanziellen Zwänge gab, dazu füllte der Präsident den Kader sinnvoll mit langfristigen kleinen Deals auf.