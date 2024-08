Ein wenig teilt sich die NBA zur neuen Saison in zwei Lager: Das eine hofft auf einen möglichst hohen Draftpick, um am Ende vielleicht Cooper Flagg ziehen zu dürfen. Das andere rechnet sich Chancen aus, die Celtics zu entthronen. Tatsächlich können sich so viele Teams Meisterschaftshoffnungen machen wie lange nicht. Wer hat sich wirklich verbessert? Wer nur scheinbar? Das Power Ranking zum Saisonstart - ohne jeglichen Anspruch auf Endgültigkeit.

Platz 30: Washington Wizards

Rebuild in Washington. Bradley Beals Trade war nur der Anfang. Im Draft zogen sie nach dem Projekt Bilal Coulibaly (18) neben Alex Sarr Carlton Carrington (demnächst 19). Der Fokus liegt auf der Zukunft - und damit Picks. Deni Avdija ging daher für Malcolm Brogdon, den 14. Pick 2024 (Carrington), zwei Second-Rounder sowie einen 2029er First Rounder nach Portland. Gewinnen will Washington nicht. Daher könnte Brogdons auslaufender Vertrag im Laufe der Saison auch in einen weiteren Deal involviert werden. Leichte Fragezeichen hinterlassen die Signings von Jonas Valanciunas. Solide Center schaden nicht, bringen eventuell aber auch unerwünschte Siege. Bey erholt sich gerade von einen Kreuzbandriss und könnte womöglich ebenfalls weitergetradet werden.

Platz 29: Brooklyn Nets

Brooklyn dreht sich in den vergangenen fünf Jahren häufiger um die eigene Achse als das Riesenrad auf Coney Island. Einmal Lottery-Team und zurück. Zwischenstopp chaotischstes Superstar-Team der jüngeren Geschichte. Nun sind die Nets wieder bei Los. Der Trade von Mikal Bridges richtet den Bick Richtung Neuaufbau. Einerseits, weil sie ihr größtes Talent abgaben. Andererseits, weil sich Brooklyn im Zuge des Trades die eigenen Picks, die sie einst für James Harden nach Houston schickten, zurückholten. Schlecht sein lohnt sich wieder. Und die Nets sollten mit Siegen tatsächlich selten in Berührung kommen. Daran ändert auch die Verlängerung Nic Claxtons nichts. Dorian Finney-Smith, Cam Johnson, auch Dennis Schröder könnten Brooklyn noch verlassen.

Platz 28: Detroit Pistons

Detroit hat seinen Cornerstone. Die Pistons gaben Cade Cunningham die 5-Jahre-224-Millionen-Verlängerung. Trotz einiger Schwächen nachvollziehbar. Cade zeigte im Laufe der vergangenen Saison Tendenzen, die mit den richtigen Partnern an der Seite noch positiver ausfallen sollten. Dort setzte das neue Front Office an. Mit Tim Hardaway Jr., Malik Beasley und auch Tobias Harris kam Shooting, das Cunningham Platz machen sollte. Und Jaden Ivey. Vielleicht gelingt es Neu-Headcoach J.B. Bickerstaff, beide Guards zusammenspielen zu lassen. Trotz der Veteranenverpflichtungen - der große Vertrag von Tobias Harris mutet weiter etwas sonderbar an - steht die Entwicklung der Jungen im Zentrum. Zumal Bickerstaff in dieser Hinsicht bereits glänzte. Entsprechend geht es auch um Jalen Duren und Ausar Thompson. Spacing-Fragen bleiben. Talent haben die Pistons. Es geht darum, gemeinsame, positive Gewohnheiten zu entwickeln.

Platz 27: Portland Trail Blazers

Scoot Henderson spielte eine durchwachsene Rookie-Saison. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Im Westen den Zeitplan beschleunigen, lohnt sich nur bedingt. Deni Avdija sollten wir also nicht als Win-Now-Verpflichtung missverstehen. Vielmehr passt der Forward sowohl in Sachen Alter (24 Jahre) als auch spielerisch zum Kern. Am Ende steht Portland auch vor einer Entscheidung. Nummer-2-Pick Scoot Henderson robbte sich in seine Rookie-Saison. Am Ende sah es besser aus, vieles blieb jedoch ineffektiv. Shaedon Sharpe und Anfernee Simons haben mehr gezeigt. Wem gibt man den Ball? Wer wird der Fix-Punkt? Muss eventuell sogar einer gehen? Verlassen könnte Portland Robert Williams. Der Center fehlte einen Großteil der Saison verletzt, könnte wegen seiner defensiven Fähigkeiten dennoch interessant für einen Contender sein. Womöglich gibt es Picks. Vielleicht Talent. Gewinnen möchte Portland wahrscheinlich wenig. Der Draft, er steht auch hier über allem.

Platz 26: Toronto Raptors

Die großen Entscheidungen fielen bereits vergangene Saison. Pascal Siakam und OG Anunoby gingen, Scottie Barnes blieb. Ihr neues Gesicht gefiel den Raptors so gut, dass auch Barnes die Rookie-Max-Extension erhielt. Den im Anunoby-Trade gekommenen Immanuel Quickley band Toronto ebenfalls langfristig. R.J. Barrett ist auch da. Damit steht das neue Gerüst. Was seit Jahren bleibt: Die Raptors sind schwer einzuschätzen. Talent ist vorhanden. Mittlerweile auch ein Stück NBA-Erfahrung. Barnes geht in sein viertes Jahr. Dazu kommen Veteranen wie Kelly Olynyk, Jakob Pöltl und Bruce Brown, die natürlich auch in Trades involviert werden könnten, um die eigene Draft-Position nicht zu gefährden.

Platz 25: Chicago Bulls

Alles neu in Chicago? Eher: Es bleibt kompliziert in Chicago. Laut Front Office möchte man schon ein neues Team aufbauen, dafür aber NBA-bewiesenes Talent holen, statt sich auf den Draft zu verlassen. Josh Giddey kam dafür im Tausch für Alex Caruso. Ohne Picks. Giddey, das zeigt Olympia, kann eine interessante Variante als Lead-Playmaker sein, ist allerdings Turnover-anfällig. Im Duett im Coby White könnte dennoch etwas entstehen. Nach DeMar DeRozans Trade dürften die beiden die Offense anführen. Interessant ist die Entwicklung von Patrick Williams, der eine üppige Verlängerung (5 Jahre, 90 Millionen) unterschrieb. Profitiert er von Giddey, eventuell sogar Lonzo Ball, der im Sommer wieder 5-on-5 spielen darf? Problematisch sind zwei Dinge: Zach LaVine und Nikola Vucevic sind noch da. Trade-Partner verstecken sich effektiv. Zudem verlieren die Bulls ihren Pick an San Antonio, sollte er nicht in den Top 10 landen. Bei den Draft-Aussichten 2025 kein wünschenswertes Szenario.

Platz 24: Utah Jazz

Lauri Markkanen bleibt erstmal. Der Finnisher verlängerte seinen Vertrag offiziell erst nach dem 6. August. Nächste Trade-Möglichkeit: Sommer 2025. Für den Moment fühlt es sich ein wenig an, als konterkariere Markkanen die Pläne der Jazz. Der Fokus liegt auf Utahs Rookies und Sophomores. Dieses Jahr zogen die Jazz Cody Williams, Isaiah Collier und Kyle Filipowski, letzte Taylor Hendricks, Keyonte George und Brice Sensabaugh. Potenzial ist da. Nächste Station: hoher Lottery-Pick. Markkanen passt zwar zu jedem Team, wird im Mai aber auch schon 28. Vielleicht wartet Danny Ainge auch den nächsten Sommer ab, wenn Teams angesichts langfristigerer Sicherheit eventuell mehr für Markkanen bieten. Für dieses Jahr bleibt aus Jazz-Sicht zu hoffen, dass sie nicht "aus Versehen" zu viele Spiele gewinnen und einen schlechteren Pick bekommen. Oder gar keinen. Außerhalb der Top-10 wandert ihr Pick nach OKC. Vielleicht finden daher auch Jordan Clarkson, Collin Sexton, eventuell sogar Walker Kessler ein neues Zuhause.

Platz 23: Charlotte Hornets

Mit President of Basketball Operations Jeff Peterson, Headcoach-Rookie Carles Lee, neuen Besitzern, dazu dem Trade für Josh Green unterzogen sich die Hornets beinahe einem Komplett-Makeover. Für den vollständigen Neuanfang hätte man davon absehen können, Miles Bridges nach seinen Prozessen wegen häuslicher Gewalt mit einem mehrjährigen Vertrag auszustatten. Charlotte entschied sich für den sportlichen Wert. Auf dem Parkett sind die Hornets nicht uninteressant. Bleibt er fit, zählt LaMelo Ball weiter zu den besseren Point Guards der Liga. Brandon Miller spielte eine vielversprechende Rookie-Saison und Mark Williams kehrt von seiner Rückenverletzung zurück, die ihn die komplette zweite Saisonhälfte pausieren ließ. Dazu kommt eine Bank aus Veteranen (Grant Williams, Tre Mann, Seth Curry, Cody Martin). Nummer-6-Pick Tidjane Salaun dürfte als jüngster Spieler des Drafts (18) Zeit bekommen, sich zu entwickeln.

Platz 22: Atlanta Hawks

Trae Young ist der Star der Atlanta Hawks. IMAGO/Icon Sportswire

Was vielversprechend begann, fand nie wirklich zusammen und ist nun vorbei. Dejounte Murray spielt nun an Zions statt an Traes Seite. Mit Dyson Daniels erhielt Atlanta einen defensivstarken Wing mit immer noch etwas rohem Offensivspiel. Two-Way-Potenzial kriecht dennoch aus jeder Pore. Dazu kommt Nummer-1-Pick Zaccharie Risacher, ein athletischer Wing, der verteidigen und den Dreier treffen kann (56 Prozent 3FG im Eurocup). Mit 19 winkt die volle Blüte zwar noch aus größerer Distanz, grundsätzlich könnte Risachers Profil jedoch zu Young passen. Sofern der Point Guard bereit ist, die Entwicklung des Franzosen mit zu beschleunigen. Ansonsten bleiben bekannte Fragen: Was wird wirklich aus De’Andre Hunter? Bleibt Clint Capela? Finden sich die Hawks endlich als Team? Es bleibt unsicher.

Platz 21: San Antonio Spurs

Überstürzen wollen die Spurs trotz Victor Wembanyamas beeindruckender Premierensaison nichts. Ein guter Schritt darf es dennoch sein. Deshalb spielt Wemby nun an der Seite eines echten Point Guards, vielleicht des Point Guards. Chris Paul mag alt sein, dafür weiß er, wie er Bigs am Zonenrand findet, Pick and Roll spielt, um danach den Lob zu servieren. CP sollte Wembys Leben deutlich erleichtern, könnte zudem die Mentorrolle für Stephon Castle übernehmen. San Antonios First-Round-Pick kommt eher als Combo-Guard, bringt aber Playmaking-Upside, dazu eine gute Länge mit. Durch den Trade für Harrison Barnes erhielten die Spurs nicht nur einen Pick Swap in Zukunft (dasselbe Kunststück führten sie vorher schon mit den Timberwolves auf), vor allem sieht die potenzielle Starting Five jetzt nach NBA-Basketball aus. Paul, Darius Vassell, Jeremy Sochan, Barnes und Wemby ergibt nicht nur auf dem Papier Sinn. Entwickelt sich der Rookie of the Year im selben Tempo weiter, schnuppern die Spurs am Ende vielleicht am Play-in.

Platz 20: Houston Rockets

An Kevin Durant wären die Rockets schon interessiert gewesen. Ebenso an Devin Booker. Nur waren die Suns nicht interessiert, einen der beiden abzugeben. Houston möchte seinen Aufstieg weiter beschleunigen, muss gleichzeitig schauen, wie es sein Talentpuzzle bestmöglich zusammensetzt, beziehungsweise, wer langfristig wirklich passt und wer nicht. Alperen Sengün stieg vergangene Saison steil auf, Trade-Gerüchte gab es trotzdem. Ebenso bei Jalen Green. Es blieb lose, gleichzeitig warten beide noch auf die Max-Rookie-Extension, die einige Jahrgangskollegen (Mobley, Cunningham etc.) bereits bekamen. Das kann auch damit zusammenhängen, dass die Rockets kommenden Sommer maximale Cap-Flexbilität möchten. Für den Moment bleibt die Hoffnung, dass sich die Jungen, auch der vierte Pick 2023, Amen Thompson, weiter entwickeln und zusammenfinden. Dass Houston mit Reed Sheppard einen Schützen draftete, ergibt angesichts der Probleme von Downtown Sinn. Die Mischung aus Veteranen und Talenten brachte vergangene Saison 41 Siege. Ob im starken Westen viel mehr drin ist, entscheidet das berühmte intrinsische Wachstum.

Platz 19: L.A. Clippers

Das Ceiling der Clippers ist eingebrochen. Unabhängig jeglicher Perspektive lässt sich Paul Georges Abgang nicht kompensieren. Nicht im Kontext des unglaublich tiefen Westens. Nicolas Batum und Derrick Jones Jr. schließen die Lücke ein wenig, übernehmen können sie Spiele und Saisonphasen jedoch nicht. Zumal bei Kawhi Leonard immer die Fitnessfrage mit schleicht. Fällt der Finals-MVP von 2019 aus, hängt viel an James Harden. Zu viel. Er kann ein Team am Laufen halten, mittlerweile aber wohl nicht mehr in die Playoffs tragen. Die Clippers könnten unangenehm, phasenweise sogar gut sein, am Ende fehlen nun aber entscheidende Teile, um um den Heimvorteil mitzuspielen. Zumal Mo Bamba als Zubac-Backup weniger verlässlich sein dürfte als Daniel Theis und Mason Plumlee und mit Russell Westbrook der Raketenantrieb von der Bank fehlt. Kris Dunn kann wiederum ein defensives Ekelfeuerwerk entzünden, gerade in Verbindung mit Kawhi, Jones und Batum.

Platz 18: Miami Heat

Optimal verlief Miamis Sommer nicht (auf dem Court, am South Beach dürften die Bedingungen wieder solide gewesen sein). Bam Adebayos Verlängerung bedarf keines zweiten Nachdenkens. Ansonsten… Dass die Heat Caleb Martin aufgrund ungünstiger Verhandlungen verloren, schmerzt. Während die Konkurrenz ordentlich aufrüstete, verlor Miami einen wichtigen Wing. Vielleicht hilft, dass Pat Riley Jimmy Butler kitzelte, der nach diversen Trade-Gerüchten keinen neuen Vertrag unterschreiben und sich kommende Spielzeit empfehlen möchte. Ob sein Körper komplett mitmacht, wird die Saison zeigen. Grundsätzlich deutet einiges darauf hin, dass Miami die Spitze des Ostens eher aus der Distanz verfolgt. Die solide Alec-Burks-Verpflichtung bewegt im Gesamtkontext wohl eher wenig. Es sei denn, Jaime Jaquez Jr. macht in Jahr zwei einen Sprung und Terry Rozier schlägt mit mehr gemeinsamen Reps mit den anderen Startern verspätet ein. Außerdem: Was heißt das schon? Am Ende springt für die Bostons, Milwaukees, Philadelphias und Knicks dieser Welt doch wieder eine eklige erste Playoff-Runde heraus…

Platz 17: Sacramento Kings

DeMar DeRozan spielt nun für die Sacramento Kings. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Es begann vielversprechend. Malik Monk zu halten, war keinesfalls selbstverständlich, steht den Kings dafür umso besser. Als Ballhandler von der Bank ist der Swingman essenziell. Interessant wird alles durch den Trade für DeMar DeRozan. Im Optimalfall liefert Debo den Kings eine weitere Offensivoption, gliedert sich durch sein Passing in die Offense ein und zieht Aufmerksamkeit von De’Aaron Fox und Domantas Sabonis ab. Da sowohl letzterer als auch DeRozan gern oben um die Zone operieren, könnte es auch etwas eng werden. Spacing bringt der Forward nicht, dafür eiskaltes Scoring. Ein entscheidender Faktor. Hinten hilft DeRozan wenig. Dass Rookie Devin Carter mit einer Schulterverletzung bis ins neue Jahr hinein ausfällt, ist angesichts seines Speeds, gern heißen Händchens und seiner Defense ungünstig. Am Ende könnte der DeRozan-Deal ein horizontaler, kein vertikaler Move sein.

Platz 16: New Orleans Pelicans

David Griffin bläst keine leeren Worte in den Mississippi. Veränderungen sollten nach einer erneut vorzeitig abgebrochenen Saison folgen. Veränderungen folgten. Mit Dejounte Murray haben die Pelicans nun einen echten Point Guard, gleichzeitig einen, der sich gern als Scorer verkleidet. Dyson Daniels abzugeben schmerzt, lässt sich angesichts der anderen Wings sowie des immer noch wackligen Wurfs jedoch rechtfertigen. Zumal Murray passen könnte. Sofern die Defense zurückkehrt. Bleibt die Frage, ob CJ McCollum eventuell bereit ist, von der Bank zu kommen. Trey Murphy ist zu gut, um ihn weiter bei Tipoff zu verstecken. Gleiches gilt für Herb Jones. Bliebe der schmalste Elefant des Planeten: Brandon Ingram begleiten massive Trade-Gerüchte. Nur der richtige Partner ist noch nicht gefunden. Eventuell ergibt ein Deal sowohl für Ingram als auch die Pelicans Sinn. Es braucht nur den passenden Partner. Bleibt Zion (halbwegs) gesund - ein maximal großes "if" -, könnten die neuen Pelicans unangenehm werden. Ein weiterer Center neben Daniel Theis, der übrigens ziemlich gut passen sollte, darf es dafür gern noch sein.

Platz 15: Golden State Warriors

Alles vorbei. Klay Thompson in Dallas um Blöcke huschen zu sehen, wird mindestens ungewohnt. Vielleicht tut es den Warriors gut, dass sie die Rollen nun klarer verteilen können. Man sehnte sich nach dem alten Klay, wollte den neuen Klay nicht vor den Kopf stoßen (tat es am Ende dennoch) und fand sich so in Dimension 4,5. De’Anthony Melton, sofern fit, kann mit Defense und Dreier gut neben oder hinter Steph Curry passen. Interessant wird die Integration Buddy Hields. Gelingt sie besser als in Philly? Kyle Anderson bringt Länge und Smarts, könnte wegen seines Releases, der sich ein heißes Low-Speed-Duell mit San Franciscos Cable Cars liefert, das Spacing dafür etwas zerschießen (no Pun und so). Hoffnung ruht weiter auf Jonathan Kuminga, mittlerweile auch auf Brandin Podziemski. Golden State wirkt vielseitiger, eventuell klarer als zuletzt, nennenswert besser sind die Dubs aber nicht.

Platz 14: Los Angeles Lakers

LeBron James wird im Dezember 40 Jahre alt. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

LeBron verlängerte und brachte Bronny gleich mit. Letzterer dürfte häufig in der G-League Erfahrung sammeln. Dalton Knechts Shooting können die Lakers aus guter Tradition bestens gebrauchen. Die Spacing-Frage kehrt ähnlich gern zurück wie teurer Schmuck zur Oscar-Verleihung. Viel verändert hat sich nicht in L.A, sieht man einmal vom Trainer ab. LeBron ist ein Jahr älter, was ihn jedoch nur bedingt interessiert. Bliebe die Frage, ob Anthony Davis ähnlich fit durch die kommende Saison steuert wie durch die letzte. Mit den beiden zählen die Lakers immer noch zu Teams, die kaum einer in den Playoffs treffen möchte (Denver natürlich ausgenommen). Große Sprünge bleiben ohne große Veränderungen aber an der Schwelle zwischen Theorie und Realität hängen.

Platz 13: Indiana Pacers

Die Pacers taten, was man so tut, wenn man auf einmal in den Conference Finals steht. Sie kümmerten sich erstmal um die, die schon da waren. Pascal Siakam, Andrew Nembhard und Obi Toppin erhielten neue Verträge. Verdient. Im Grunde hatte Indiana seine Offseason bereits im Winter, als sie Siakam verpflichteten. Der Plan ging auf. Dennoch rutscht der Conference-Finalist etwas ab. Vielleicht irrational. Vielleicht, da einige Umstände den Run begünstigten (ohne den Pacers etwas nehmen zu wollen). Vielleicht, weil sich andere deutlicher verbesserten, zudem noch mehr Entwicklungspotenzial besitzen (Cleveland). Kehrt der Tyrese Haliburton aus den ersten Saisonmonaten zurück, könnte es für Indiana trotz allem weit gehen und diese Platzierung später als Beleg mangelnder Weitsicht dienen.

Platz 12: Orlando Magic

Mit seinem Kern scheint Orlando massiv zufrieden zu sein. Beide Wagners, Goga Bitadze, Gary Harris und Jonathan Isaac erhielten neue Verträge. Auf die Bigs Isaac, Bitadze und Wendell Carter Jr. entfällt damit ein gewisser Batzen. Folgt irgendwann ein Trade? Für den Moment darf Orlando auf die Weiterentwicklung eines vielversprechenden jungen Kerns hoffen. Zumal Kentavious Caldwell-Pope Defense, Erfahrung und Shooting auf dem Flügel bringt. Was weiter fehlt: ein Lead-Playmaker, der ordnet und selbst scoren kann. Folgt irgendwann ein Trade? Was bleibt: eine maximal eklige Defense, und offensiv zündet Franz vielleicht die nächste Eskalationsstufe. Olympia verspricht viel. Interessant aus deutscher Sicht wird nach gelungener Summer League auch die Rolle von Tristan Da Silva.

Platz 11: Cleveland Cavaliers

Kontinuität, die Dritte. Statt sich um die ganz großen Trades zu bemühen, verlängerten die Cavs erstmal mit Evan Mobley, Donovan Mitchell und Jarrett Allen. Der Kern bleibt damit (vorläufig) zusammen. Interessant wird vor allem, wie Neu-Coach Kenny Atkinson die Two-Big-"Problematik" löst. Als alleiniger Center war Mobley in der Vergangenheit gut aufgehoben. Vielleicht lässt es sich auch auflösen. Nimmt und trifft Mobley eventuell den Dreier häufiger? Macht der Big offensiv den nächsten Schritt, öffnet das das ganze Feld. Auch für Donovan Mitchell, dessen Verlängerung den Cavs (vorläufig) Planungssicherheit gibt. Gleichzeitig müssen sie liefern. Dafür sollte Darius Garland aus seinem Loch der Vorsaison finden. Alles andere als ausgeschlossen. Isaac Okoro steht noch ohne Vertrag da. Eventuell ist ein Trade für Doran Finney-Smith möglich. Der gäbe Atkinson die Option, ihn neben Mobley oder Allen auf die Vier zu schieben. Nach einer komplizierten Saison könnte Cleveland sich als das erstes Team nach den Top-Dogs herauskristallisieren. Eventuell sogar mehr.

Platz 10: Phoenix Suns

Die Phoenix Suns spielten enttäuschende Playoffs. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Maximaler Enttäuschung folgten minimale Veränderungen, die dennoch fruchten könnten. Mit Tyus Jones haben die Suns tatsächlich einen Point Guard. Einen verlässlichen dazu. Und das zum Minimum. Eventuell verbindet Jones des Spiel der großen Drei. Dazu trifft er den Dreier verlässlich. Dafür mangelt es im Starter-Verbund mit Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant und Jusuf Nurkic ein wenig an Länge. Defensiv konzentriert sich in dieser Konstellation viel auf KD. Royce O’Neale zu halten, hilft an dieser Stelle. Mit Grayson Allen, dazu Jones gibt es für Neu-Coach Mike Budenholzer nun mehr Lineup-Spielraum. Auf Milwaukees Meisterschafts-Coach ruht ohnehin viel Hoffnung. Kommt er dem Maximum näher als Vorgänger Frank Vogel (ebenfalls viel, aber kein schlechter Coach)? Doch was ist das Maximum? In der Theorie ergibt Phoenix mehr Sinn als vergangene Saison. Endlich ist ein Playmaker da. Mason Plumlee als Backup-Ersatz für Drew Eubanks verspricht ebenfalls etwas mehr. Doch genügt das im heißen Westen?

Platz 9: Memphis Grizzlies

Memphis’ Situation ist beinahe einzigartig. Verändert hat sich kaum etwas. Dennoch dürfte die Grizzlies mit Anlauf ins Playoff-Picture springen. Ja Morant ist nach Sperre und Schulterverletzung zurück. Eskapaden gab es in den vergangenen Monaten keine, dafür ordentlich Zeit zu trainieren. Auch Jaren Jackson Jr. und Desmond Bane haben ihre Verletzungen auskuriert. Die Big Three sind zurück. Spannend ist Zach Edey. Hilft der Rookie, gegen den selbst Wemby aussieht wie ein Mensch von Standardgröße, direkt? Ist er mobil genug? Komplettiert er Jacksons Paket? Vor all den Problemen war Memphis eines der besten Regular Season Teams der Liga. Seither hat sich viel verändert. Gut genug für einen direkten Playoff-Platz bleiben die Grizzlies. Zudem sollten sie Luke Kennard zwingen, Dreier zu nehmen. Wer in den vergangenen fünf Jahren immer mindestens knapp 45 Prozent von draußen traf, darf mehr als sechs Mal abdrücken.

Platz 8: Milwaukee Bucks

Houdini wäre stolz. Bewegungsspielraum für große Veränderungen hatte Milwaukee kaum, befreite sich jedoch aus den Fesseln und zauberte Gary Trent Jr., Delon Wright und Taurean Prince aus dem Hut. Ohne Kontext kein Spektakel. Mit der Situation im Blick ein Mini-Mini-Homerun. Trent wirft ähnlich gut wie Vorgänger Malik Beasley, bringt neben Damian Lillard dafür mehr Länge und etwas mehr Defense. Wright könnte als Point-of-Attack-Defender wichtig werden, wenngleich er offensiv wenig einbringt. Prince bringt als solider Rotationsspieler gute Flügellänge. Auch wenn die Lakers ohne ihn häufig besser aussahen. Dazu kommt für Lillard eine Offseason ohne Trade im Rücken, in der er sich auf Synergien mit Giannis konzentrieren kann. Der Grieche dürfte nach Playoff-Verletzung und Olympia-Aus leicht angesäuert in die Saison gehen. Ungünstige Aussichten für andere Frontlines. Die Bucks fühlen sich besser ausbalanciert an, ihre Stars kennen sich nun. Vielleicht erfüllt Jahr zwei des Duos Dame-Giannis mehr Erwartungen als die Premierensaison.

Platz 7: Dallas Mavericks

Der Finals-Teilnehmer an sieben? Obwohl es Argumente gibt, dass sich Dallas verbessert hat? Es gibt eben auch Fragezeichen. Offensiv dürfte Klay Thompson passen wie Lukas Lobs auf Dereck Lively II. Sein Shooting und Movement öffnen das Feld für Doncic und Kyrie Irving, auch Lively. Klay bringt, was in den Finals fehlte. Defensiv könnten Lively oder Daniel Gafford und Naji Marshall oder PJ Washington an der Seite von Luka, Kyrie und Thompson äußerst arbeitsintensive Abende verleben. Wird Dallas damit zu angreifbar? Oder dominiert die Offense so, dass sie die Defense ausgleicht? Klays Shooting dürfte in jedem Fall von Doncic und Kyrie profitieren. Keine angenehmen Aussichten für gegnerische Defenses. Ebenfalls interessant: Ordnet sich Lively als Sophomore direkt wieder auf der Überholspur ein? Stagniert die Entwicklung? Grundsätzlich haben sich die Teams vor den Mavs noch ein wenig intensiver verbessert bzw. besitzen noch ein Stück mehr Entwicklungspotenzial (sprich: Anthony Edwards) oder stehen grundsätzlich besser da (Boston).

Platz 6: Minnesota Timberwolves

Anthony Edwards spielte eine starke Saison. IMAGO/Icon Sportswire

Für einen Moment sahen die Wolves wie das beste Team der Playoffs aus. Dann kamen die Mavs. Dass Minnesota dennoch vor Dallas steht, liegt vor allem an Anthony Edwards. So weit er sich im Laufe der vergangenen Saison nach oben katapultierte, so stark präsentierte er sich bei Olympia (Halbfinale ausgeklammert), wo er von der Bank einer der besten Scorer von Team USA war - ohne massig Minuten zu spielen. In ein, zwei Jahren sprechen wir von Edwards vielleicht als einem der fünf bis sieben besten Spielern der Liga. Entsprechend groß ist auch das Potenzial der Wolves. Zumal die Defense wieder höchste Scoring-Probleme verursachen sollte. Gleichzeitig bleibt die Twin-Tower-Frage. Konstanz ist ebenfalls ein Punkt. Stabilisiert Karl-Anthony Towns sein Spiel? Rookie Rob Dillingham als Backup-Point-Guard bringt Creation, Shooting und Explosivität. Dinge, die Minnesota bestens stehen dürften. Einen 2031er First Rounder sowie einen 2030er Pick-Swap schickten die Wolves nach San Antonio, damit die Spurs an acht Dillingham zogen. Laut GM Tim Connelly soll er daher von "Tag eins an" eine Rolle haben. Gleichzeitig können die Wolves Dillingham hinter Mike Conley als dessen Nachfolger aufbauen.

Platz 5: New York Knicks

Schlecht für die Knicks: Isaiah Hartenstein zu verlieren, schmerzt. Er prägte den Playoff-Run entscheidend mit. Zudem konnte Tom Thibodeau mit Hartenstein und Mitchell Robinson (sofern fit) jederzeit einen defensiv- und reboundstarken Center aufs Parkett schicken. Das fehlt nun. Zudem muss Robinson fit bleiben. Ähnlich selbstverständlich wie jugendfreie Zuschauerkommentare im Garden. Ansonsten lief New Yorks Offseason ziemlich optimal. Ja, Mikal Bridges war teuer. Ja, er ist kein Star. Für die Knicks kann er jedoch genau das sein. Findet er die Mitte zwischen Phoenix- und Brooklyn-Bridges nimmt er Last von Brunson und Randle, schafft für alle Räume und schließt durch seine Fähigkeiten aus dem Catch and Shoot Lücken. Von der Defense ganz zu schweigen. Gemeinsam mit OG Anunoby legt Bridges die Basis für maximale Ekligkeit. Zumal beide unterschiedliche Rollen füllen können. Brunson hat bewiesen, dass er die erste Option sein kann. Julius Randles Post-Scoring sollte dem Team ebenfalls gut tun - oder gibt es noch einen Trade? Anunoby auf der Vier könnte zusätzliche Vorteile bringen. Am Ende haben sehr gute Knicks in Bridges einen Spieler gefunden, der sie ein gutes Stück besser machen sollte. Brunsons günstige Verlängerung hilft zudem, den Kader weiter qualitativ hochwertig zu besetzen.

Platz 4: Philadelphia 76ers

Daryl Morey durfte sich maximal austoben. Mit Joel Embiid stand im Sommer nur ein Vertrag fest in den Büchern. Diesen Umstand nutzten die Sixers, um mit Paul George den spielerisch perfekten Partner für Embiid und Tyrese Maxey zu verpflichten. Post Scoring, Defense, Explosivität, Zug zum Ring, Shooting, Creation für sich und andere - das Trio deckt die komplette Palette ab. Sofern alle fit bleiben. Grundvoraussetzung war natürlich Maxeys Verlängerung. Dazu hielten die Sixers Kelly Oubre, Kyle Lowry und K.J. Martin. Wichtig für Bank und Tiefe - wobei letzterer auch noch Teil eines Trades werden könnte. Dass Morey mit Caleb Martin einen wertvollen 3&D-Wing aus dem Hut zauberte, in Andre Drummond einen guten Embiid-Backup holte, die Guard-Rotation mit Reggie Jackson und Eric Gordon füllte, komplettiert das positive Bild. Abzüge gibt es für ein minimales Minus an Physis (abgesehen von Drummond und Embiid). Grundsätzlich bringen die Sixers nun aber alles mit, um mit Embiid erstmals mindestens in die Conference Finals einzuziehen.

Platz 3: Denver Nuggets

Nikola Jokic ist der amtierende MVP. IMAGO/Icon Sportswire

Ein wenig profitieren die Nuggets noch vom Run der vorletzten Saison. Vertrauen in Nikola Jokic ist ohnehin massig da. Auch in den Kern - wobei Jamal Murray sein Spiel schnell wieder finden sollte. Michael Porter Jr.’s Playoff-Shooting bleibt hoffentlich eine Ausnahme. Ihr A-Game müssen die Nuggets in jedem Fall bringen. Denn mit Kentavious Caldwell-Pope verloren sie einen entscheidenden Faktor ihrer so starken ersten Fünf. Gleichzeitig war der Guard beim Zweitrunden-Aus gegen Minnesota von draußen überschaubar erfolgreich und konnte Anthony Edwards zu keiner Zeit stoppen. Denver, das gern spart, scheint auf Christian Braun oder Peyton Watson zu setzen. Das kann anders aussehen (dürfte es angesichts der bisherigen Wurfschwäche der beiden auch). Vielleicht bringt ein kleiner Twist die Nuggets aber auch weiter.

Platz 2: Oklahoma City Thunder

Zweiter Akt von "anders, nicht zwingend schlechter" (wenn auch mit noch größeren Erfolgsaussichten). Angesichts der Probleme am Ring und beim Rebound gegen Dallas, ergibt die Verpflichtung Isaiah Hartensteins maximalen Sinn, wenngleich OKC seine Five-Out-Identität zumindest ein Stück weit opfern muss. Werfen kann Hartenstein nicht, dafür wunderbar aus Positionen rund um um die Zone passen, sollten Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams oder Alex Caruso Richtung Ring cutten. Dazu kommen seine Physis, Defense und das Rebounding. Wie gut Chet Holmgren an der Seite eines echten Centers funktioniert, muss sich zeigen. Josh Giddey gegen Caruso zu tauschen, erhöht Mark Daigneaults Handlungsspielraum erheblich. Caruso braucht den Ball nicht, trifft von draußen, verteidigt am Mann alles von Eins bis Vier, verteidigt im Raum jede Passing Lane und ist damit der perfekte Plug-and-Play-Guy. Caruso bringt Siege, zudem Entlastung für Lu Dort. War letztes Jahr schon gut, könnte OKC in diesem bereits dran sein…

Platz 1: Boston Celtics