vor 2 Stunden Forward hatte sich bereits selber ins Spiel gebracht Nach Olympia-Silber: Yabusele unterschreibt bei den 76ers

Bei den olympischen Spielen konnte Guerschon Yabusele überzeugen und gewann am Ende Silber mit Frankreich. Nach den starken Auftritten in Paris unterschrieb der Forward nun erneut in der NBA.