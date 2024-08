Es gibt dankbarere Aufgaben, als dem erfolgreichsten Bundestrainer der Verbandsgeschichte zu folgen. Gordon Herbert hat den deutschen Basketball nachhaltig geprägt, durch seine Arbeit sind die Ansprüche in Basketball-Deutschland gestiegen. Es ist keine zehn Jahre her, da hätte man Platz 4 bei Olympia mit Kusshand genommen.

Das macht es so schwer für Mumbru, der für viele Fans zunächst einmal nicht greifbar ist. Einzelnen ist er vielleicht noch als Teil der großartigen spanischen Teams aus den 2000ern bekannt, doch was der 45-Jährige als Trainer verkörpert und auf dem Kasten hat? Das weiß keiner so genau, auch weil Valencia in der EuroLeague Mittelmaß verkörperte und in Deutschland kaum beachtet wurde. Es macht die Verpflichtung zu einer Black Box.