Im deutschen Team hat man Respekt vor den Franzosen. Egal, ob Gordon Herbert , Johannes Thiemann oder Andreas Obst , sie alle mahnten vor dem Gastgeber und betonten, dass man auf ein anderes Frankreich treffen würde als noch in der Vorrunde, als sich das DBB-Team mit 85:71 durchsetzte und die Franzosen vor allem in der ersten Halbzeit schwindelig spielte.

Die Folge war, dass Victor Wembanyama nun als Fünfer agierte, neben ihm spielte Yabusele im Frontcourt, der im Gegensatz zu Gobert nicht darauf beschränkt ist, in der Zone zu parken. Auf dem Papier wurden die Twin Towers also begraben, dennoch spielten die Franzosen über weite Strecken erneut mit zwei Big Men, da auch Matthias Lessort jede Menge Spielzeit erhielt.

Frankreich nutzte gegen Kanada Matchup-Vorteile

Isaia Cordinier rutschte gegen Kanada in die Starting Five.

Die Frage ist nun, ob dies auch gegen Deutschland funktionieren wird? Collet wählte die richtigen Maßnahmen, es ändert aber nichts an der Tatsache, dass dieser Kader nicht perfekt harmoniert. Es fehlt weiterhin ein elitärer Ballhandler im Backcourt, Ntilikina und Cordinier sind dies nicht. Nando de Colo (37) fiel komplett aus der Rotation, Andrew Albicy (34) ist ebenfalls über dem Zenit. Erst als Ntilikina ausfoulte, setzte Collet wieder komplett auf Fournier (zusammen mit Cordinier). Das sah nicht schön aus, doch weil Fournier heiß lief (12 Punkte in den letzten vier Minuten), ging es gut.

Kann Wembanyama übernehmen?

Dazu machte Nicolas Batum in der Defense gegen Shai Gilgeous-Alexander ein herausragendes Spiel, gegen die Schnelligkeit von Dennis Schröder dürfte er aber Probleme bekommen und wird eigentlich viel mehr im Duell gegen Franz Wagner gebraucht. Deutschland stellt Frankreich vor Matchup-Probleme, das wurde in der Gruppenphase sehr deutlich.

Deutschland - Frankreich

Die Mischung aus elitärem Point-Guard-Play, einem Star-Flügel in Franz Wagner sowie den vielen Bigs, die unterschiedliche Stärken haben, geben der deutschen Mannschaft einen Vorteil. Sie haben viel mehr Flexibilität in ihrer Herangehensweise, während Frankreich Probleme hat, über 40 Minuten sinnvolle Aufstellungen auf das Feld zu schicken. Während Deutschland zu jeder Zeit Shooting von allen Positionen hat (erst recht, wenn Bonga weiter so aufspielt), gibt es bei den Franzosen fast immer mindestens einen Schwachpunkt in der Offense.