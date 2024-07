Es ist ein wenig Ernüchterung bei den Franzosen eingekehrt. Trotz der Twin Towers um Rudy Gobert und Victor Wembanyama mussten Les Bleus zuletzt vier Niederlagen in Serie einstecken , am Sonntagabend schockte Australien mit einem späten Gamewinner von Dyson Daniels den Gastgeber der Olympischen Spiele.

Frankreich: Im Backcourt fehlt die Qualität

Frankreich: Victor Wembanyama soll es richten

Deswegen richten sich alle Augen auf Wemby, der in der Vorbereitung eindeutig der beste Spieler seines Landes ist. Das sieht übrigens auch Collet so: "Er bekommt von jedem Gegner eine Sonderbehandlung. So muss es auch in unserem Team sein."