vor 1 Stunden Zweiter Sieg in zwei Tagen Fiebich glänzt bei Sieg gegen Dallas Wings und Satou Sabally

Auch das zweite deutsche Aufeinandertreffen in der US-Profiliga WNBA ging heute Nacht an die New York Liberty um Leonie Fiebich und Nyara Sabally (79:71). Wie auch ihre Schwester erwischte Satou einen gebrauchten Tag.