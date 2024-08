Alexis Peterson schaute im vierten Viertel die Schiedsrichterin nur noch fassungslos an. Gerade hatte sich die deutsche Aufbauspielerin einen Rebound in der eigenen Hälfte gesichert, bevor gleich zwei Französinnen sich wie die Hyänen auf Peterson warfen, um ihr den Ball zu entreißen. Es dauerte eine Zeit, bevor die Schiedsrichterin dann doch Erbarmen hatte und ein Foul pfiff.

So war es für die DBB-Auswahl über die kompletten 40 Minuten, die mit 71:84 verloren gingen. Die Französinnen spielten physisch, sie agierten enorm aggressiv und arbeiteten in der Verteidigung ununterbrochen mit ihren Händen. Es gibt das Motto "Man kann nicht alle Fouls pfeifen", genau nach diesem Mantra agierten die Gastgeberinnen. Zwar marschierten die Deutschen 32-mal an die Freiwurflinie, doch auf der Gegenseite standen eben auch 14 Steals (20 deutsche TO) und acht Blocks.