Wir schreiben das Jahr 2021. Nach dem klaren Viertelfinal-Aus bei den Olympischen Spielen in Tokio herrscht Ernüchterung im deutschen Basketball. Eigentlich hatte die Mannschaft des damaligen Bundestrainers Henrik Rödl Geschichte geschrieben. Erstmals seit 1992 war das DBB-Team wieder in ein olympisches Viertelfinale eingezogen. Doch die deutliche Niederlage gegen Slowenien (70:94) dämpfte die Euphorie.

Daraufhin sortierte sich der DBB und entschied sich dafür, mit Bundestrainer Henrik Rödl fortan getrennte Wege zu gehen. Ein Neuanfang sollte her. Es dauerte keine fünf Wochen bis das nächste Kapitel aufgeschlagen wurde. Und es hatte einen Namen: Gordon Herbert.

Herbert: "Brauchen Spieler, die für das Land spielen wollen"

Drei Dinge stünden auf der Agenda des ehemaligen Assistenztrainers der Toronto Raptors für seine Amtszeit ganz oben. "Erstens: Wir müssen Beziehungen zu den Spielern aufbauen. Zweitens: Wir müssen die Spieler fit machen. Und drittens: Wir brauchen Spieler, die für das Land spielen wollen." Gerade der letzte Punkt sollte in der Amtszeit Herberts zu einem Knackpunkt werden.

"Ohne Vorstellung davon, was man erreichen will, braucht man gar nicht erst anfangen", schrieb er in seinem kürzlich erschienen Buch. Diese Philosophie ermutigte ihn noch auf der ersten Pressekonferenz - wohlgemerkt nur knapp einen Monat nach dem demütigenden Olympia-Aus gegen Slowenien - seine Ambitionen mit dem DBB kundzutun.