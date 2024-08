So sehr Frankreich im Alltag maximalen Wert auf Ästhetik legt, so sehr selbst in der kleinsten Mahlzeit die Schönheit des Seins die Bühne ausfüllt, so sehr dominiert im Basketball der Opportunismus. Das Ergebnis steht über allem. Schön spielen und am Ende einen Millimeter zu viel Risiko gehen? Lieber ginge Vincent Collet mit weit geschnittener Boardshort ins französische Freibad (Kategorie: Dinge, die du über andere Länder erst herausfindest, wenn du den Badetag mangels adäquaten Beinkleids verschieben musst).

Auf eine gewisse Weise gibt der Ansatz Frankreichs Coach Recht. Bei der Eurobasket 2022 schnappte sich die Equipe die Silbermedaille. Regelmäßig zählt sie zum erweiterten Favoritenkreis großer Turnier. Gleichzeitig umweht Frankreich ein seichter Windstoß von "Wäre da nicht mehr drin?". Zum mittelschweren Orkan bauscht er sich auf, wenn das Team bei der WM wie 2023 geschehen in der Vorrunde ausscheidet. Oder wenn selbst das größte Talent des Basketballs bei den Olympischen Spielen in Paris nicht reicht, um überzeugenden, dominanten, eventuell auch ansehnlichen Basketball zu spielen.

Haben wir es am Ende mit einem französischer Basketball-Lebensansatz zu tun?

Frankreich bei Olympia: Sicherheits-Basketball ohne viel Bewegung

Die ersten beiden Spiel der Franzosen erwecken den Anschein. Tatsächlich vermeiden Collet, sein Staff, seine Spieler Risiken, wo es geht. Fastbreak-Möglichkeiten brach Frankreich sowohl gegen Japan als auch gegen Brasilien relativ schnell ab. Stattdessen laufen viele Angriffe nach einem ähnlichen Muster ab: Der Point Guard, entweder Matthew Strazel, Andrew Albicy oder Frank Ntilikana dribbelt gemächlich Richtung Dreierlinie. Dort entfalten sich Dominos aus Picks, Handoffs und Cuts von unten nach oben, vor allem zur Seite. Nur dass der finale Stein selten fällt. Wirklich "downhill" geht es kaum. Zuspiele gehen oft über kurze Distanz. Die Sicherheit.

Frankreich bei Olympia

Auch hartes Abrollen Richtung Ring findet selten statt. So kommt es schon mal vor, dass Rudy Gobert langsam Richtung Freiwurflinie rollt, während gerade einer der Guards versucht, zaghaft in die Zone zu kommen. Staugefahr in Lille. Aggressives Attackieren des Rings findet dagegen kaum statt.

Interessanterweise leisteten sich die Franzosen trotz des konservativen Ansatzes gegen Japan minimal mehr Turnover als der Gegner (12 vs. 10) gegen Brasilien leicht weniger (19 vs. 20). Zusätzlich kompliziert wirkt der Hang dieser Jam-Session aus größtenteils lateralen und selten vertikalen Bewegungen, da er größtenteils schwere Würfe provoziert.

Frankreich und Wembanyama: Auf und Ab gegen Japan

Gleichzeitig gibt es immer wieder Funken. Beispielsweise wenn die Bigs, gerade Mathias Lessort, tief in der Zone Position beziehen, dort ihre Physis für einfache Punkte nutzen. Gegen Japan begann Frankreich zudem mit etwas mehr Bewegung, gerade abseits des Balls. Die Offense wirkte etwas flüssiger. Auch der Dreier fiel besser.

Schon mit 20 Jahren ein Star: Victor Wembanyama. IMAGO/USA TODAY Network

Dafür ließen sie Japan immer wieder zurück ins Spiel. Zumal die sonst sehr aktive Defense gerade mit den kleinen Spielern Japans, vor allem Yuki Kawamura und seinen stolzen 1,72 Metern, ordentlich Probleme hatte. Erst Kawamuras Foul, gepaart mit Strazels Eiseskälte zum Vierpunktspiel, rettete den Favoriten in die Verlängerung, wo einer übernahm, der trotz aller Kritik rund um das Team und die Spielweise rein aus den ersten beiden Spielen kam.

Victor Wembanyama startete die Overtime mit einem And-1, verbuchte einen Block, den so nur er hinbekommt (niemand sonst erreicht den Ball aus gefühlt fünf Metern von hinten) und einem Dreier. "Sie spielten wie Underdogs und wir warteten ein bisschen zu sehr darauf, dass sie zuschlugen", sagte Wembanyama nach dem Spiel. "Deshalb wollte ich einen Punkt machen und zuerst zuschlagen."

Wembanyama: Mehr nach innen!

Von gesteigertem Interesse dürfte vor allem Wembanyamas erster Punch sein. Den setzte er am Ring - wo er laut Collet sein bevorzugtes Jagdrevier beziehen sollte. "Für Victor war es vor allem wichtig, nach innen zu gehen, wo er immer dominieren wird", sagte der Coach nachdem Auftaktsieg gegen Brasilien.

Betont hatte es Collet bereits zuvor. Nur funktioniert es nicht immer. Das liegt einerseits auch am Two-Big-Lineup mit Gobert. Der Center der Minnesota Timberwolves hat seinen offensiven Finishing-Wert nunmal ausschließlich am Ring, während Wembanyama auch an die Dreierlinie ausweichen kann. Dort kann er entweder abdrücken oder seine Passing-Fähigkeiten ausspielen.

Andererseits plagt Frankreich gewissermaßen ein strukturelles Problem. Evan Fournier und Nando De Colo wirken deutlich weniger bedrohlich als zu ihren Hochzeiten. Daneben das Tischdecken für ihre Mitspieler, weder die ganz große Stärke Ntilikinas noch Albicys oder Strazels. Thomas Heurtel ist seit seiner Unterschrift in St. Petersburg nicht mehr Teil der Equipe.

Ein wenig könnte sich Wembanyama an die erste Saisonhälfte in San Antonio erinnert fühlen. Dort setzte Gregg Popovich gern auf Jeremy Sochan als Lead-Ballhandler, keinen ausgewiesenen Playmaker. Entsprechend selten bekam Wembanyama den Ball am Zonenrand serviert. Mit Chris Paul steht zur neuen Saison einer bereit, der den klaren Pass im richtigen Moment an den richtigen Ort wahrscheinlich irgendwann erfunden hat.

Frankreich und Wemby: Übergangsphase mit rosiger Zukunft

Für Frankreich könnte diese Rolle in nicht allzu ferner Zukunft Nolan Traore übernehmen. Der Point Guard gilt als eines der größten Talente im internationalen Basketball und nach herausragenden Vorstellungen beim Basketball Without Borders Global Camp der NBA, beim Nike Hoop Summit und dem Adidas Next Generation Tournament der Euroleague als potenzieller Top-5-Pick im hochtalentierten 2025er Draft.

Ein wenig steckt Frankreich damit im Übergang, in der Twilight-Zone. Wembanyama und auch Wizards-Sophomore Bilal Coulibaly sind bereits dabei, sonst fehlt die neue Generation noch. Auch die Beiden Top-Picks Alex Sarr und Zaccharie Risacher. Frankreichs Olympia-Equipe ist eine Mischung aus Zukunftsversprechen und dem Versuch, das Hier und Jetzt maximal zu melken.

Wembanyama: belastende Vielseitigkeit?

Eventuell führt das zu einem konservativeren Ansatz. Zumal sich heute bereites vieles auf Wembanyama konzentriert. Er muss, soll, darf kaschieren. Wobei ihn all die unterschiedlichen Aufgabenstellungen immer wieder von den Positionen weglocken, in denen er am hellsten leuchtet. "Das Ding mit Wemby ist", sagt beispielsweise Fournier, "er kann so viele Dinge. Manchmal ist das beinahe wie eine Bürde, da er sich nicht auf eine Sache konzentriert."

Vielseitigkeit als Last? Vielleicht. Andererseits ließ Wembanyama 19 Punkten (7/13 FG), 9 Rebounds, 4 Steals, 3 Blocks und 2 Assists gegen Brasilien 18 Punkte (3/5 3FG), 11 Rebounds, 6 Assists, 2 Steals und 2 Blocks gegen Japan folgen. Er gibt Frankreich jederzeit eine Siegchance. Zumal auch Fournier immer wieder wichtige Würfe einstreuen kann, wie seinen Dreier zum Ausgleich gegen Japan kurz vor Schluss. Dazu kommen Batum, Goberts Präsenz, die Physis Lessorts und Guerschon Yabuseles und die Defense des gesamten Teams.