"Du solltest dich ein wenig dafür schämen, wie du bisher gespielt hast", sagte die Basketball-Legende bei Podcast P with Paul George. "Ich hoffe, die Erfahrung bei Olympia ist ein Wachruf für Joel", fügte er an.

Der in Kamerun geborene Center bleibt bei den Spielen in Paris deutlich unter den Erwartungen zurück. In den zwei Spielen, die er auf dem Parkett stand, legte er nur 9,4 Punkte und 2,5 Rebounds auf und verursachte 2,5 Ballverluste pro Spiel.