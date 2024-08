Wie die FIBA am späten Samstagabend bekannt gab, wird Deutschland das dritte Viertelfinale bestreiten und um 18 Uhr auf Gastgeber Frankreich treffen. Um 11 Uhr wird der Tag vom Duell zwischen Serbien und Australien eröffnet, danach messen sich Spanien und Belgien. Abgeschlossen wird der Tag vom Duell zwischen Nigeria und den USA um 21.30 Uhr.

Bei den Männern, die bereits am Dienstag, den 6. August im Einsatz sind, sind die Tip-Off-Zeiten identisch. Das DBB-Team trifft dort auf Griechenland, muss aber bereits um 11 Uhr ran.

DAS VIERTELFINALE

Wie geht es nach dem Viertelfinale weiter?

Die Halbfinals werden am Freitag, den 7. August ausgespielt. Sollten sich die DBB-Frauen gegen Frankreich durchsetzen, wartet im Halbfinale der Sieger aus der Partie zwischen Belgien und Spanien. Das erste Halbfinale findet um 17.30 Uhr in der Bercy Arena in Paris statt, das zweite Semifinale folgt um 21 Uhr.