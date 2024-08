Mit Rat und Tat zur Seite: Herbert hofft auf Pesic' Unterstützung

Svetislav Pesic (74) ist einer der schillerndsten Trainer in Deutschland und Europa: Die DBB-Auswahl führte der Serbe unter anderem 1993 zum EM-Titel, in der Bundesliga wurde er viermal mit Alba Berlin und 2014 auch mit den Bayern Meister.

Herbert: "Hatte viel höhere Angebote"

Saisonvorbereitung in München hat begonnen

Nur acht Tage nach dem Bronze-Match in Paris und einem kurzen Abstecher in die Wahlheimat Finnland legte der kanadische Trainer am Sonntag in München schon wieder los. Die Olympia-Starter fehlten zunächst noch beim Training.

Bereits am Samstag (24. August) steht ein erstes Testspiel gegen die Bamberg Baskets unter Ausschluss der Öffentlichkeit an. Anfang September folgt ein Turnier in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Der Saisonstart in der Bundesliga geht am 20. September gegen die Niners Chemnitz über die Bühne . Knapp zwei Wochen später (3. Oktober) beginnt die Euroleague mit dem Heimspiel gegen Real Madrid im neuen SAP Garden.