Das berichtete Bill Simmons in seinem Podcast am Montag. "In den vergangenen Tagen gab es einige ernsthafte Gerüchte, dass Jeff Bezos die Celtics kaufen möchte und ich glaube, da ist etwas dran", sagte der NBA-Insider. “Es ist eine der glorreichsten Franchises und für ihn wäre es keine viel größere Sache, als seine gigantische 300 Millionen Dollar Yacht zu kaufen."